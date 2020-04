ELEIÇÕES 2020 Três candidatos devem disputar a Prefeitura de Três Lagoas Cenário pré-eleitoral de candidatos a prefeito da cidade começa a ser definido

18 ABR 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

Com o término do prazo para filiação partidária de pessoas interessadas em disputar as eleições municipais deste ano, o cenário dos pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas começa a ser definido. Se não houver nenhuma alteração por conta da pandemia do novo coronavírus, em outubro eleitores vão às urnas escolher prefeitos, com seus respectivos vices e vereadores.

Em Três Lagoas, três partidos programam lançar candidato a prefeito. O PSDB já tem seu pré-candidato definido há tempos, que é o atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que tentará a reeleição.

O PSL também já lançou no mês passado a pré-candidatura a prefeito do tenente coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, ex- comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas.

Nesta semana, o Republicanos, antigo PRB, anunciou a pré-candidatura do auditor fiscal da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Fabrício Venturoli à Prefeitura de Três Lagoas. Fabrício filiou-se ao partido na semana passada.

O PT que chegou a divulgar o nome da advogada e professora Luciene Silva como candidata a prefeita, ainda não decidiu se realmente participará do pleito neste ano. A professora disse que acabou de ingressar em um mestrado e a decisão sobre candidaturas tem que sair de plenárias do partido, que ainda não realizou nenhuma para decidir sobre o assunto.

ELEITORES

Dia 6 de maio é o último dia para que os eleitores regularizem a sua situação junto à Justiça Eleitoral para poderem votar em outubro. Assim, pessoas que perderam o recadastramento biométrico e tiveram o título cancelado, não justificaram a ausência nas últimas eleições ou ainda desejem alterar o domicílio eleitoral têm até esse dia para se dirigirem ao cartório eleitoral.