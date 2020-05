ESTELIONATO Três casos de estelionato em apenas um único dia Golpistas conseguiram dar um prejuízo de aproximadamente R$2mil para as vítimas

15 MAI 2020 - 09h:38 Por Alfredo Neto

Foram registrados três boletins de ocorrências por estelionatos, na Primeira Delegacia de Polícia Civil neta quinta-feira (14) em Três Lagoas.

A primeira vítima, foi uma mulher de 18 anos, a vítima foi enganada por uma golpista que se passou por uma vendedora de uma rede de lojas. A moça teria entrado em contado com a golpista após ver um anúncio na internet, sobre uma promoção na venda de celulares.

A golpista entrou em contato com a vítima exigindo um deposito de R$ 998, para garantir a compra de um celular importado. A vítima fez uma consulta pelo CNPJ informado pela estelionatária e acreditou se tratar de uma loja idônea, fazendo o deposito.

Após confirmar o deposito, a golpista deixou de atender a vítima, que procurou a 1ªDP.

A segunda vítima, foi uma mulher de 65 anos que recebeu uma mensagem do banco em seu celular, informando sobre uma compra no valor de R$1mil, em um supermercado de Três Lagoas, a vítima foi até a delegacia informando não ter feito a compra e nem ter cedido o cartão para terceiros. Após confirmar que o cartão continuava em sua bolsa, a hipótese de clonagem foi levantada e será investigada pela 1ª Delegacia.

O terceiro estelionato registrado, foi na parte da tarde desta quinta-feira. A vítima, um homem de 44 anos tiveram seus documentos clonados e utilizados para à abertura de cadastros em lojas. O homem recebeu em seu celular uma mensagem dizendo, “Parabéns, seu cadastro em nossa loja foi efetivado com sucesso e boas compras”, após conferir que no cadastro on-line, continham todas as informações pessoais dele, a vítima foi até a Primeira Delegacia e registrou um boletim de ocorrência.

Após a abertura de inquérito para investigar os três crimes de estelionato, a Polícia Civil faz um alerta, evitem de preencher cadastros suspeitos e de promoções fora da realidade, com produtos baratos de mais. Em caso de compras pela internet certifique-se que esta no site oficial da loja e em caso de dúvidas, não preencha nenhum campo de digitação com seus dados pessoais.