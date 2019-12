ESSA HONDA É MINHA! Três competidores disputam moto em instantes finais de reality Até agora, 12 já desistiram de competição que reúne esforço físico e controle mental

20 DEZ 2019 - 05h:48 Por Valdecir Cremon

Mais dois competidores desistiram da disputa por uma moto Honda 0k, modelo CB 250 Twister, oferecida pelo Grupo RCN de Comunicação na sexta edição do reality show "Essa Honda é Minha", realizado desde terça-feira (19), no centro de Três Lagoas. Gabriel Abrão, de 19 anos, e Adeilton Nunes, de 24, saíram da prova entre a noite desta quinta-feira e a madrugada de hoje.

Antes deles, outros 10 já haviam saído da competição - a maioria por cansaço e sono.

Restam na prova:

1 - FLÁVIA LUIZ DO NASCIMENTO - 24 ANOS

2 - SANDERSON ADRIEL DE SOUA - 27 ANOS

3 - SILVANO SOUZA - 51 ANOS

Acompanhe a cobertura do reality pela TVC HD - Canal 13.1 e pela Cultura FM 106,5 MHZ.

Imagens 24 horas por dia no canal da TVC HD Três Lagoas no Youtube ou nas fanpages do Grupo RCN de Comunicação no Facebook.