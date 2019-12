COMPETIÇÃO Três desistem de disputa por moto 0k em reality show Frio, umidade, cansaço. Competidores deixam a prova com menos de 12 horas

18 DEZ 2019 - 05h:20 Por Valdecir Cremon

Três dos 15 competidores por uma moto Hona 0km, de R$ 17 mil, deixaram a prova durante a madrugada desta quarta-feira, menos de 12 horas depois do início da disputa, na praça senador Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas. O frio, umidade, sono e cansaço foram os obstáculos enfrentados pelos participantes da sexta edição do reality show "Essa Honda é Minha!", promovido pelo Grupo RCN de Comunicação.

A primeira a desistir foi Kemelen Kauany Pereira, de 20 anos, foi a primeira a deixar a prova, aos dois minutos da madrugada de hoje. Ela disse que sentia muitas dores na coluna e que preferia desistir da competição.

Pouco mais de uma hora depois foi a vez de Lidiane de Oliveira, de 28 anos, sair da competição, à 01h07, também com dores nas costas. "Eu estava na competição por minha família", disse.

Às 04h15 foi a vez de Thiago Osvane Nascimento, de 24 anos, deixar a prova. "Não consegui continuar. O cansaço foi muito forte. Agradeço pela oportunidade e desejo boa sorte aos competidores", disse.

A prova começou às 6h23 desta terça-feira e prossegue até o último competidor conseguir permanecer montado em uma moto sem pôr os pés no chão ou quebrar regras da prova, que possui intervalos de até cinco minutos para descanso, alimentação e ir ao banheiro. Uma equipe de enfermeiros acompanha a prova, no local, e monitora as condições de saúde dos competidores.

Veja a prova 24 horas por dia no canal da TVC HD no Youtube.