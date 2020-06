SAúDE Três dos 5 pacientes que morreram de Covid em Três Lagoas eram diabéticos e hipertensos Médico alerta que as pessoas com doenças crônicas estão mais suscetíveis ao vírus

23 JUN 2020 - 10h:48 Por Kelly Martins

Levantamentos do Ministério da Saúde não são em nada positivos quando o assunto é obesidade, hipertensão e diabetes. A prevalência da obesidade, por exemplo, aumentou 72% entre 2006 e 2020. Está acompanhada de doenças associadas como a hipertensão, que subiu 8,4% desde 2006 entre a população.

O diabetes aumentou em 34,5%. Mais uma preocupação quando o assunto é o novo coronavírus. Isso porque pacientes diabéticos ou hipertensos têm a mesma chance de contrair o vírus que o restante da população. Das cinco pessoas que morreram em Três Lagoas por conta da Covid-19, três sofriam com hipertensão e diabetes.

Já no Estado, 23 vítimas das 47 que morreram também enfrentavam o mesmo problema. O médico de família e comunidade, Vinicius Neves, alerta que as pessoas com doenças crônicas estão mais suscetíveis ao vírus e precisam estar em alerta.

Em Três Lagoas, por meio do programa Hiperdia, mais de 4 mil pacientes fazem tratamento contra diabetes tipos 1 e 2. Já mais de 17 mil pessoas estão cadastradas no mesmo programa e lutam contra a hipertensão.

Confira a reportagem abaixo: