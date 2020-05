FRIOZINHO Três Lagoas poderá registrar sensação térmica de 10°C Frio chega nesta quarta-feira (6), em Mato Grosso do Sul, e derruba temperatura

5 MAI 2020 - 07h:46 Por Kelly Martins

Chocolate quente e aquele cafezinho que não pode faltar no frio. Essa semana parece que esses itens aliados ao casaco e paletó vão andar juntos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria chega nesta quarta-feira (6), em Mato Grosso do Sul e haverá reflexos em Três Lagoas.

De acordo com o Inmet, a temperatura vai cair e a sensação térmica poderá chegar a 10°C, na cidade, a partir de amanhã. A temperatura máxima prevista para esta quarta é de 27ºC, sendo a mínima, de 14ºC. Na quinta, a temperatura mínima é de 13°C e, a máxima, de 25°C.

O friozinho deverá seguir até o fim de semana. Essa é a primeira onda de frio em 2020 e típica no outono. Quanto à chuva, o mês de maio tem média histórica de chover 85 milímetros e em 2020 o volume deverá ultrapassar 100 milímetros. O que é superior ao que foi registrado no mês de abril e até mesmo em maio do ano passado.

Mas junto com o frio, vem a preocupação com a pandemia do coronavírus. O infectologista Delso Nascimento alerta sobre a saúde. Ele faz algumas recomendações, não apenas sobre os cuidados com a Covid-19, mas com os outros vírus que estão circulando, como o da gripe.

“É importante que as pessoas usem máscaras e evitem aglomerações. Locais fechados, muitas pessoas, são ambientes propícios para a circulação de vírus. Não tem o que fazer a não ser reforçar os cuidados diários, como ainda lavar as mãos, manter a higienização”, pontuou.