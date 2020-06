METEOROLOGIA Três Lagoas amanhece nublada e nova frente fria chega em MS Temperaturas devem cair e terça pode ser chuvosa em Três Lagoas

2 JUN 2020 - 07h:30 Por Tatiane Simon

O mês de junho mal começou e já trouxe uma nova frente fria para Mato Grosso do Sul. O tempo deve mudar e pancadas de chuvas devem ocorrer em Três Lagoas entre esta terça e quarta-feira. A mudança climática nas regiões sul e sudoeste chegou ainda nesta segunda-feira (1°). Com isso as temperaturas voltam a cair em todo o Estado.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), haverá formação de áreas de instabilidades provoca chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul e queda nas temperaturas nesta terça-feira (2). Para Três Lagoas, a previsão é de máxima de 24°C e mínima de 17°C com chance de chuva a qualquer hora.

Instabilidade em Água Clara com registro de mínima de 12°C e a máxima de 29°C.

Chuva em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 12°C e a máxima de 28°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, a temperatura fica entre 11°C e 30°C.

Em Inocência os termômetros variam de 14°C a 32°C.