RECEITA Três Lagoas arrecada R$ 1,8 milhão por dia e receita cresce a cada ano Município encerrou o primeiro semestre deste ano com uma arrecadação total de R$ 338 milhões

18 JUL 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

No primeiro semestre deste ano Três Lagoas arrecadou R$ 338 milhões. Por mês, em média, o município arrecada o equivalente a R$ 56,3 milhões, e R$ 1,8 milhão por dia. O orçamento de 2020 prevê uma arrecadação de R$ 700 milhões. No primeiro semestre do ano passado a arrecadação de Três Lagoas foi de R$ 316,6, milhões, e no ano chegou a R$ 648 milhões.

Março deste ano foi o mês com maior arrecadação, R$ 75,7 milhões, seguido por fevereiro com R$ 60,3 milhões, e junho por R$ 56,9 milhões. Em abril a arrecadação foi de R$ 53,1 milhões, em janeiro com R$ 49,3 milhões e maio com R$ 49 milhões.

A receita de Três Lagoas no primeiro semestre deste ano foi maior do que a de Araçatuba (SP), que arrecadou, no mesmo período, R$ 316,6 milhões. A população de Araçatuba é de 197 mil habitantes, enquanto a de Três Lagoas é de 121 mil moradores. Dourados, a segunda maior cidade do Estado, com 210 mil habitantes, arrecadou, no semestre, R$ 494 milhões.

A principal fonte de arrecadação da Prefeitura de Três Lagoas é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), recurso repassado pelo governo do Estado.

Em segundo, a maior fatia da receita é de arrecadação própria do município, com o pagamento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e depois de transferência da União.

COVID-19

Apesar da crise econômica e dos reflexos ocasionados pela Covid-2019, a arrecadação de Três Lagoas se mantém como nos anos anteriores. De acordo com os dados do Portal das Transparência, a arrecadação do primeiro semestre deste ano já é de R$ 22 milhões a mais se comparado ao mesmo período do ano passado.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o governo federal destinou R$ 20 milhões para o município. A prefeitura já recebeu duas parcelas de R$ 5 milhões. Ainda segundo dados do Portal da Transparência, a prefeitura já aplicou R$ 8 milhões em ações de enfrentamento à Covid-19.

TRÊS LAGOAS

Além dos recursos próprios e do governo federal, o município recebeu também muitas doações de empresas que doaram vários equipamentos e até cestas básicas para o município. O governo do Estado também ajudou na distribuição de alimentos para as famílias carentes.

Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou em segunda votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2021, que prevê uma arrecadação de R$ 706 milhões.

A arrecadação de Três Lagoas apresenta crescimento significativo a cada ano. Em 2011, a receita do município foi de R$ 235 milhões. Em 2013, chegou a R$ 330 milhões. Em 2015, atingiu a casa dos R$ 414 milhões. Em 2016, R$ 500 milhões. Em 2018, a Prefeitura de Três Lagoas arrecadou R$ 619,4 milhões, quase cinco vezes mais do que há 10 anos. Em 2019, a arrecadação foi de R$ 648 milhões. Para este ano, a receita estimada é de R$ 700 milhões.