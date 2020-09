CALORÃO! Três Lagoas atinge sensação térmica histórica de 50°C nesta sexta-feira Umidade relativa do ar continua em 11%, considerada crítica e de emergência

11 SET 2020 - 17h:30 Por Kelly Martins

Se quem mora em Três Lagoas achou que já tinha enfrentado o ápice do calorão na cidade, está enganado. Esta sexta-feira (11) registrou a maior média histórica de sensação térmica dos últimos anos: 50°C. De acordo com a universidade Uniderp, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura foi de 41,6°C e a sensação bem superior. Além disso, a umidade relativa do ar continua em 11% já há três dias consecutivos, o que requer atenção com a saúde.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, além de Três Lagoas, as cidades de Água Clara (41,7°C) e Coxim (41,8°C) também estão no ranking de Mato Grosso do Sul e registraram sensação térmica de 50°C. O município de Sonora obteve a menor umidade relativa do ar do Estado, sendo de 8%.

O meteorologista explica que uma massa de ar quente e seca está sobre a região Centro Oeste, o que tem influenciado para as altas temperaturas. Por outro lado, o calorão está mais intenso do que esperado e chama a atenção até dos especialistas na área.

A temperatura média histórica do Estado é de 31,5°C, no mês de setembro, e nesta sexta teve média máxima de 37,8°C, ou seja, ao menos 6,3 graus acima para o período. A sensação térmica em Mato Grosso do Sul foi de 45,4°C.