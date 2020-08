ENTREVISTA ‘Três Lagoas caminha na contramão de muitos municípios’, diz secretário Secretário informou que, em Três Lagoas, têm várias obras em andamento, diferente de muitos municípios

5 AGO 2020 - 11h:56 Por Ana Cristina Santos

Apesar do atual cenário econômico provocado pela pandemia da Covid-19, em Três Lagoas, muitas obras estão em andamento. Para o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, Três Lagoas caminha na contramão de muitos municípios do país, que teve obras e muitas atividades paralisadas neste período.

O secretário participou do jornal RCN Notícias desta quarta-feira (5) para falar sobre as obras em andamento e das que estão por acontecer.

Entre as obras em andamento estão: Construção da central de comercialização da Agricultura Familiar, construção do complexo Esportivo do Bairro Novo Oeste, construção do Centro de Convivência para Idosos, construção dos centros de Educação Infantil do Jardim Acácias, e Jardim Flores, construção da feira central, construção da ponte sobre o Córrego Água Tirada, construção do complexo do Parque do Pombo, construção da ponte sobre o Córrego Água Tirada, reforma da unidade de saúde Miguel Nunes, ampliação da UPA 24 Horas, construção da ponte sobre o Córrego Lagoa Amarela.

Veja a entrevista sobre as obras em andamento