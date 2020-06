CORONAVÍRUS Três Lagoas chega a 194 casos de Covid-19 Mais nove casos foram registrados na terça (16) e 147 pessoas estão curadas

17 JUN 2020 - 09h:12 Por Kelly Martins

Mais nove casos do novo coronavírus foram registrados, em Três Lagoas, segundo boletim epidemiológico, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado na noite de terça-feira (16). Dessa forma, sobe para 194 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 na cidade desde o início da pandemia.

Os novos pacientes infectados com o vírus estão em isolamento domiciliar e apenas três tiveram contato com outro caso positivo. Nesse caso, são três homens. Um deles não teve a idade confirmada e também não teve contato com outro caso positivo. Outro de 46 anos, segundo a Saúde, teve contato com uma pessoa já diagnosticada com doença. E o terceiro paciente, de 47 anos, não teve contato. Os outros seis casos são de mulheres, com idades entre 18 e 47 anos, sendo que apenas duas tiveram contato com outro caso já confirmado.

No hospital, cinco pessoas estão internadas, uma paciente está em UTI pública, um caso em UTI privada, dois suspeitos em enfermaria pública e um paciente com suspeita da doença em enfermaria privada.

Mais três pessoas cumpriram quarentena e foram consideradas como recuperadas da doença, chegando a 147 recuperados.

Três Lagoas registrou 1.391 casos, destes, sendo que 194 deram positivo para a doença e cinco pessoas morreram vítimas de Covid-19. Além disso, 1.112 casos foram descartados, 83 ainda aguardam resultado e dois foram excluídos. Portanto, 42 confirmados são considerados ativos para a doença.

Já um óbito registrado na segunda-feira (15) como suspeito foi descartado após o exame.