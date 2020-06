DADOS Três Lagoas chega a 200 casos positivos de Covid-19 Do total de casos confirmados, 147 pacientes já estão curados

17 JUN 2020 - 18h:03 Por Ana Cristina Santos

Do início da pandemia até agora, Três Lagoas contabilizou 200 casos positivos do novo Coronavíru. Os dados constam no Boletim Epidemiológico Covid-19 desta quarta-feira (17).

Ao todo, o município registrou 1.411 casos notificados, destes, 200 deram positivo para a doença, porém 147 já se recuperaram e cinco óbitos foram registrados. Ainda segundo o boletim, 1.162 foram descartados, 47 ainda aguardam resultado e 2 foram excluídos. Portanto, 48 confirmados são considerados ativos para a doença.

Segundo o boletim desta quarta-feira, mais seis casos positivos para a Covid foram registrados. Desses, apenas um deles teve contato com outro caso positivo.

Os novos casos são todos de homens, com idade entre 26 e 58 anos. Um deles, o homem de 58 anos, está em isolamento hospitalar.

Cinco pessoas estão internadas no hospital, sendo um caso positivo em UTI pública, um caso em UTI privada, e outro em enfermaria pública. Um suspeito está em enfermaria pública outro suspeito em enfermaria privada.