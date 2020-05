COVID-19 Três Lagoas chega ao centésimo caso do novo coronavírus Até o momento, são 100 casos confirmados e 62 pessoas recuperadas

16 MAI 2020 - 17h:49 Por Tatiane Simon

A pandemia do novo coronavírus já fez 100 vítimas em Três Lagoas. Segundo o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (16) pela Secretaria Municipal de Saúde, foram mais seis casos confirmados nas últimas 24 horas. O centésimo caso é uma mulher de 53 anos. O documento não cita se teve contato com outra pessoa infectada.

Entre esta sexta e sábado saçtoou de 91 para 100 casos. Foram três novos casos registrados ontem e mais seis contabilizados hoje.

Entre as vítimas, são seis mulheres. As idades são: 61, 30, 33, 39, 16 e 53. E outros três homens, de 30, 39 e 33 anos. A maioria está em isolamento domiciliar e somente quatro deles foi verificado contato com pessoa infectada.

O paciente de 39 anos, diagnosticado com a Covid-19 neste sábado (16), está em isolamento hospitalar.

Até o momento, são 100 casos confirmados e 637 notificados. Outras 62 pessoas estão recuperadas.

Ontem foi registrado o quarto óbito pela doença. A vítima era um homem de 53 anos que foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 12 deste mês. Ele estava internado e possuía diabetes, hipertensão e obesidade.