RECORDE Três Lagoas confirma 40 novos casos de Covid-19 em 3 dias Pandemia do novo coronavírus já atingiu 397 moradores

13 JUL 2020 - 08h:30 Por Tatiane Simon

Os casos de coronavírus continuam subindo em Três Lagoas e o município alcançou um recorde de confirmações neste fim de semana. Foram 40 confirmações somente entre a sexta-feira (10) e domingo (12). Os dados do boletim epidemiológico, divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, mostram o salto: de 357, na quinta-feira (9), para 397 na data de ontem.

Foram 28 confirmações na sexta, 7 no sábado e 5 no domingo. Entre os pacientes, são 17 mulheres e 23 homens com a faixa etária entre 1 e 71 anos.

A primeira semana de julho registrou 40 casos de Covid-19. Um número bem acima do que foi registrado na primeira semana de junho, quando contabilizou 12 confirmações da doença. Além disso, duas mortes pela Covid-19 foram registradas nos primeiros dias deste mês. E mais 68 na segunda semana de julho. O mês contabiliza 108 confirmações da doença.

Ainda segundo dados do boletim, 11 pessoas estão internadas. Quatro delas são pacientes com a suspeita da doença e sete com diagnóstico positivo para a Covid-19. Cinco pacientes estão hospitalizadas em leitos de UTI.