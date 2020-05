ATUALIZAÇÃO Três Lagoas confirma 5 casos de coronavírus em 24 horas Município soma 63 casos positivos desde o início da pandemia; três óbitos e 21 recuperados

3 MAI 2020 - 10h:51 Por Beatriz Rodas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais cinco casos de Covid-19 foram confirmados só no último sábado (2). Dois casos testaram positivo e foram divulgados pela manhã, e mais três foram confirmados pela tarde.

Na última atualização, 1º de maio, o boletim epidemiológico somava 58 casos; neste sábado (2), são 63.

Os cinco casos confirmados referem-se a uma mulher de 44 anos, que teve contato com outro caso confirmado de coronavírus. Os outros quatro casos são de homens de 43, 34, 31 e 61 anos.

O homem de 43 anos teve contato com uma pessoa infectada, e os demais estão em investigação.

Entre os casos confirmados no último sábado (2), apenas o homem de 61 anos de idade está em observação e isolamento hospitalar, mas não encontra-se em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Apesar de fazer parte do grupo de risco por ter mais de 60 anos, não há informações de que o paciente possua comorbidades. Os outros estão em isolamento domiciliar.

Dados atuais

Três Lagoas soma 63 casos positivos para Covid-19 desde o início da pandemia; destes, três óbitos e 21 já recuperados.

No atual boletim epidemiológico também constam 17 casos em investigação, e três hospitalizados - contando com o homem de 61 anos, confirmado neste sábado.

A equipe de reportagem do Portal JPNews mantém contato com a Secretaria de Saúde do município para mais atualizações.