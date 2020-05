COVID-19 Três Lagoas confirma mais 2 casos e soma 82 vítimas do novo coronavírus Boletim epidemiológico mostra que dos 82 casos, 24 estão em isolamento domiciliar

13 MAI 2020 - 07h:20 Por Tatiane Simon

Subiu para 82 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, mais dois moradores testaram positivo para a doença Covid-19.

Os pacientes são uma mulher de 26 anos, que teve contato com pessoa infectada e está em isolamento domiciliar. O outro é um homem de 53 anos e está em isolamento hospitalar. Ele e outros dois pacientes que contraíram o novo coronavírus estão hospitalizados em leitos clínicos do SUS (Sistema Único de Saúde) do Hospital Auxiliadora.

Com 82 casos positivos, 27 estão em tratamento e 52 pessoas estão recuperadas da doença, conforme o último boletim epidemiológico. Somente três pacientes estão internadas e os outros 24 cumprem a quarentena em isolamento domiciliar.