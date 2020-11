PANDEMIA Três Lagoas confirma mais uma morte por Covid-19 e alcança 3.058 contaminados Vítima era uma idosa de 84 anos que estava internada no Hospital Auxiliadora desde o dia 27 de outubro

6 NOV 2020 - 14h:24 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou mais uma morte provocada em decorrência do novo coronavírus. A 43ª vítima era uma idosa de 84 anos que estava internada no Hospital Auxiliadora desde o dia 27 de outubro. Segundo nota à imprensa divulgada pela administração municipal, a vítima faleceu na quarta-feira (4) e ela era hipertensa e diabética.

Mais casos

Mais 33 casos foram confirmados como positivos hoje. Vinte e nove pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e são consideradas recuperadas da doença.

No hospital, estão 12 pessoas, 02 confirmadas em UTI pública e 04 em enfermaria pública, 01 em UTI particular e 02 em enfermaria particular. Entre os suspeitos, 01 em UTI pública, 01 em enfermaria pública e 01 em enfermaria particular.

Portanto, Três Lagoas chegou a 19.760 notificações, destes, 3.058 foram confirmados. Entre os positivos, 2.655 já se recuperaram da doença e 43 foram a óbito,. O total de casos ativos é de 360.