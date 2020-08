19 ÓBITOS Três Lagoas confirma mais uma morte e alcança 801 contaminados por Covid-19 Vítima era uma mulher de 38 anos que tinha hipertensão arterial e obesidade

10 AGO 2020 - 11h:51 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas acaba de confirmar, por meio de nota à imprensa, a 19ª morte por Covid-19. A vítima era ma mulher de 38 anos, que tinha hipertensão arterial e obesidade. Ela estava internada desde o dia 13 de julho e já tinha o resultado positivo para a doença. O boletim desta segunda-feira (10) também aponta que já 801 casos confirmados da doença na cidade desde o início da pandemia.

Foram confirmados, nas últimas 24 horas, mais sete casos positivos. São 4 homens de 32 a 36 anos e 3 mulheres de 32 a 42 anos. Todos estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, são 801 casos confirmados com 259 casos ativos da doença. Outros 209 moradores estão em investigação e 524 já se recuperaram da doença.

Hospital

No hospital estão 11 pessoas. Seis deles com o diagnóstico positivo para Covid-19. Dois estão em UTI pública, um em UTI privada, dois em enfermaria pública e um em enfermaria privada. Entre os suspeitos, quatro estão em enfermaria pública e umem UTI pública.

Nota do Hospital Auxiliadora

Três Lagoas, 10 de agosto de 2020.

O Hospital Auxiliadora informa que uma paciente de 38 anos deu entrada no dia 13 de julho às 02h30, com a equipe do SAMU vindo da UPA, com auxílio de oxigênio, foi atendida, medicada, realizou exames e diagnosticada com desconforto respiratório, febre, diarreia e cefaleia. No mesmo dia a paciente foi encaminhada para a UTI Covid do Hospital, necessitando de auxílio de oxigênio, coletou exame de SWAB e testou positivo para Covid-19. No dia 20 de julho foi intubada, e nesta segunda-feira, 10 de agosto, às 10h21 foi a óbito. Paciente tinha comorbidades como hipertensão e obesidade.