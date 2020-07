PANDEMIA Três Lagoas confirma mais uma morte por covid-19 e já são 14 vítimas Município tem, até o momento, 650 casos confirmados do novo coronavírus

30 JUL 2020 - 14h:35 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou nesta quinta-feira, por meio de nota, mais um óbito por covid-19. A vítima era um homem de 56 anos. Com histórico de hipertensão arterial. Ele estava internado desde o dia 27 de junho, testou positivo para a doença e necessitou da utilização de traqueostomia com ventilação mecânica, mas não resistiu e faleceu nesta manhã.

Três Lagoas soma, agora, 14 mortes pela doença. Nove delas ocorreram neste mês.

NOTA DO HOSPITAL

Três Lagoas, 30 de julho de 2020.

O Hospital Auxiliadora informa que um paciente de 56 anos deu entrada no dia 27/06 no Pronto Socorro COVID, apresentando tosse seca, dor no corpo e dores de cabeça, foi examinado, medicado e realizou exames, foi encaminhando a unidade COVID, paciente testou positivo para COVID-19, apresentou piora em seu quadro clínico e precisou ser encaminhado para a UTI COVID, ficou entubado, necessitou uma traqueostomia com ventilação mecânica. Paciente não resistiu e foi a óbito nesta quinta-feira, 30 de julho às 09h00. Paciente apresentava comorbidades como hipertensão e obesidade.

Mais casos

Mais 13 casos foram confirmados como positivos, 06 homens de 20 a 66 anos e 07 mulheres de 30 a 66 anos. Todos em isolamento domiciliar. Entre eles, 07 tiveram contato com casos positivos, 05 não possuem vínculo com outros casos e 01 ainda está sendo analisado quanto ao contato com alguém já confirmado.

No hospital estão 13 pessoas, 06 confirmados em UTI pública, 01 em UTI privada, 01 em enfermaria pública e 01 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 01 está em UTI privada e 01 em enfermaria pública e 02 em enfermaria privada. Mais 10 pessoas finalizaram a quarentena e já não apresentam sintomas, sendo consideradas como recuperadas da doença.

Portanto, Três lagoas chegou a 5811 notificações, destes, 650 foram confirmados, 4832 deram negativo e 327 estão em investigação. Outros 443 já se recuperaram da doença, 14 foram a óbito e 02 foram excluídos, então, o número de casos ativos subiu para 193.