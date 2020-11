PANDEMIA Três Lagoas confirma mais uma morte por Covid-19 e passa de 3,2 mil casos Vítima era uma idosa de 64 anos que estava internada no Hospital Auxiliadora desde o dia 10

20 NOV 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas confirmou mais uma morte provocada em decorrência do novo coronavírus. A 45ª vítima é uma idosa de 64 anos que estava internada no Hospital Auxiliadora desde o dia 10 deste mês. Segundo nota à imprensa divulgada pela administração municipal, a vítima deu entrada no hospital com alteração renal, dores no corpo, queda de saturação de oxigênio, foi atendida, medicada, realizou exames e uma tomografia de tórax com resultado sugestivo para Covid-19. Foi encaminhada para a UTI Covid no dia 14 de novembro. Realizou teste de swab que confirmou positivo para o Covid-19. Paciente não resistiu e foi a óbito no dia 16 de novembro. Ela era hipertensa e cardiopata e possuía histórico de angina.

Mais casos

Mais 27 casos foram confirmados como positivos hoje. Entretanto, 01 caso foi excluído do E-SUS por exportação do SIVEP ou outra localidade. Mais 14 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e são consideradas recuperadas da doença.

No hospital, estão 06 pessoas, 02 confirmadas em UTI pública, 02 em enfermaria pública e 02 em enfermaria particular.

Portanto, Três Lagoas chegou a 20.970 notificações, destes, 3.255 foram confirmados e 17.715 deram negativo. Entre os positivos, 2.854 já se recuperaram da doença e 45 foram a óbito, então o número de casos ativos subiu para 356.