PANDEMIA Três Lagoas confirma mais uma morte por Covid-19 Vítima era um homem de 56 anos que tinha hipertensão arterial e diabetes

15 SET 2020 - 16h:40 Por Tatiane Simon

Três Lagoas confirmou mais uma morte em decorrência à Covid-19. A vítima era um homem de 56 anos que estava internado na UTI Covid desde o dia 12 de agosto. Ele já havia testado positivo para a doença e faleceu nesta terça-feira (15). O homem era diabético e hipertenso. Esta é a 26ª morte pelo coronavírus desde o início da pandemia na cidade.

Mais casos

Mais 27 casos foram confirmados como positivos hoje. Mais 15 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas como recuperadas da doença.

No hospital estão 22 pessoas, 02 confirmados em UTI pública, 05 em UTI privada, 05 em enfermaria pública e 02 em enfermaria privada. Entre os suspeitos, 05 estão em enfermaria pública e 03 em UTI pública. Entre os casos que estão em isolamento hospitalar, 05 são de outras cidades e não entram no Boletim de Três Lagoas como positivos, mas constam no número de leitos ocupados.

Portanto, Três Lagoas chegou a 12.316 notificações, destes, 1.660 foram confirmados e 10.656 deram negativo. Entre os positivos, 1.190 já se recuperaram da doença e 26 foram a óbito, então o número de casos ativos subiu para 444.

NOTA DO HOSPITAL SOBRE O ÓBITO

Três Lagoas, 15 de Setembro de 2020.

O Hospital Auxiliadora informa que o paciente M.C, de 56 anos deu entrada no dia 12 de agosto, encaminhado da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, com febre, dispneia, tosse, realizou teste rápido na UPA com resultado positivo no mesmo dia. Paciente foi atendido no Hospital, medicado, realizou exames e encaminhado para a UTI Covid, fez uso de oxigênio de alto fluxo, no dia 13 de agosto foi entubado, Foi a óbito às 08h48 desta terça-feira (15).