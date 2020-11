PANDEMIA Três Lagoas confirma mais uma morte por Covid-19 Vítima era um homem de 70 anos que tinha hipertensão arterial

23 NOV 2020 - 16h:35 Por Tatiane Simon

Três Lagoas confirmou nesta segunda-feira (23) mais uma morte em decorrência à Covid-19. A vítima era um homem de 70 anos que estava no Acre, onde ocorreu o óbito no dia 11 de outubro, mas somente hoje foi confirmado e contabilizado no boletim local. Esta é a 46ª morte pelo coronavírus desde o início da pandemia na cidade.

Mais casos

Mais 4 casos foram confirmados como positivos hoje. Entretanto, 01 caso foi excluído do E-SUS por exportação do SIVEP ou outra localidade. Mais 20 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e são consideradas recuperadas da doença.

No hospital, estão 04 pessoas, 01 confirmadas em UTI pública, 02 em enfermaria pública e 01 em enfermaria particular.

Portanto, Três Lagoas chegou a 21.142 notificações, destes, 3.298 foram confirmados e 17.844 deram negativo. Entre os positivos, 2.874 já se recuperaram da doença e 46 foram a óbito, então o número de casos ativos caiu para 378.