COVID-19 Três Lagoas deixa bandeira vermelha e avança para faixa laranja Apenas quatro municípios estão na faixa de risco tolerável

24 OUT 2020 - 07h:28 Por Tatiane Simon

Duas semanas após integrar a lista da bandeira vermelha ao lado de outros 29 municípios sul-mato-grossenses, Três Lagoas avança para a faixa laranja e, agora, é considerada como de grau médio para o risco de contágio do vírus. Antes, a cidade possuía alto risco de contaminação do novo coronavírus.

O mapeamento é feito pelo Governo do Estado conforme o relatório situacional do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia, o Prosseguir. A bandeira laranja, de grau médio, sugere que os municípios mantenham em funcionamento somente as atividades essenciais e as não essenciais de baixo e médio risco.

O último levantamento, divulgado nesta semana, revela que apenas quatro municípios estão na faixa de risco tolerável (amarela), 43 municípios no grau médio (bandeira laranja) e 32 ocupam o grau de risco alto (bandeira vermelha). O Estado permanece sem nenhuma cidade nas faixas de risco baixo (bandeira verde) ou extremo (bandeira cinza).

O mapeamento também mostra que, em relação ao estudo anterior, 20 cidades melhoraram e 24 pioraram em 15 dias.