PANDEMIA Três Lagoas deixa bandeira vermelha e avança para faixa laranja Vinte e duas cidades possuem grau de risco alto e estão na faixa vermelha

1 DEZ 2020 - 11h:30 Por Tatiane Simon

Uma semana após integrar a lista da bandeira vermelha ao lado de outros 12 municípios sul-mato-grossenses, Três Lagoas avança para a faixa laranja e, agora, é considerada como de grau médio para o risco de contágio do novo coronavírus. Antes, a cidade possuía alto risco de contaminação do vírus. O mapeamento foi feito de maneira excepcional nesta semana pelo programa Prosseguir de Saúde e Segurança da Economia, elaborado pelo governo do Estado.

De acordo com a nova classificação divulgada pelo programa prosseguir, 13 municípios estão na faixa de risco tolerável na cor amarela. No grau médio, de bandeira laranja, estão 44 municípios, incluindo Três Lagoas. Outras 22 cidades possuem grau de risco alto e estão na faixa vermelha. Dos 79 municípios do estado, nenhum possui risco extremo de contágio do vírus. Por outro lado, no entanto, nenhuma cidade também ocupa a faixa verde, que é a de baixo risco.