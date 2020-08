CORONAVÍRUS Três Lagoas deixa faixa vermelha e avança para laranja no ma Mapeamento feito pelo programa estadual faz recomendações aos municípios

4 AGO 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

A curva de contaminação do novo coronavírus cresce expressivamente a cada dia em Três Lagoas. Novas confirmações de moradores infectados e mortes pelo vírus são apontadas diariamente nos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A pandemia da Covid-19 ganhou força em julho e fez com que Três Lagoas entrasse na lista dos municípios de alto risco de contaminação do vírus no mapeamento feito pelo Governo do Estado ocupando a faixa vermelha no primeiro relatório divulgado. Duas semanas depois, Três Lagoas avançou para a faixa laranja e, agora, é considerada como de grau médio para o risco de contágio do vírus.

Segundo o presidente do Conselho e Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o relatório situacional do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), tem como objetivo estruturar um método baseado em dados, informações e indicadores capazes de nortear os agentes públicos a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19.

O Programa apresenta uma proposta de distribuição das atividades econômicas por faixa de risco, classificando os serviços em essenciais, não essenciais de baixo risco, não essenciais de médio risco, não essenciais de alto risco e não recomendados.

A bandeira laranja, de grau médio, sugere que os municípios mantenham em funcionamento somente as atividades essenciais e as não essenciais de baixo e médio risco.

