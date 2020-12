PROSSEGUIR Três Lagoas deixa grau médio e vai para tolerável Enquanto que Três Lagoas prosperou na troca de bandeira, outros 19 municípios pioraram

13 DEZ 2020 - 09h:30 Por Tatiane Simon

Após duas semanas consecutivas na bandeira laranja, Três Lagoas, que mesmo registrando considerável aumento de casos, mortes e internações por conta da Covid-19, avançou no mapeamento do programa Prosseguir e entrou na bandeira amarela. Na faixa laranja o risco de contágio do novo Coronavírus era de considerado de grau médio. Já na bandeira amarela, o risco de contaminação é menor - tem grau tolerável.

Enquanto que Três Lagoas prosperou na troca de bandeira, outros 19 municípios pioraram. De 26, subiu para 45 o número de cidades no grau de risco alto, na bandeira vermelha.

Outros 42 municípios se mantiveram no mesmo grau de risco, apenas 7 municípios melhoraram e 30 municípios regrediram no grau de risco. Os resultados são considerados muito preocupantes para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

O mapa situacional traz 4 municípios na faixa de risco tolerável (amarela), 27 municípios no grau médio (bandeira laranja), 45 no grau de risco alto (bandeira vermelha) e três na faixa de risco extremo (bandeira cinza): Amambai, Dois Irmãos do Buriti e Naviraí.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel, o aumento de municípios para a bandeira cinza - como no início da pandemia, é consequência do crescimento da doença no estado e requer uma atuação enérgica dos gestores municipais sobre as recomendações.

“Estamos nos esforçando para estruturar o sistema de Saúde e orientar os prefeitos sobre as medidas necessárias para melhora desses indicadores. Não podemos relaxar, especialmente agora - próximo às férias e festas de fim de ano, período em que o número de casos tende a aumentar”, alertou o secretário durante transmissão da coletiva em uma live.