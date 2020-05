COVID-19 Três Lagoas é 5º município com maior incidência de coronavírus em MS Quatro dos cinco municípios com maior incidência de casos são de pequena população

8 MAI 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

Três Lagoas aparece como o quinto município de Mato Grosso do Sul com maior incidência de casos positivos do novo coronavírus. A preocupação das autoridades é com relação ao avanço das confirmações no município. No gráfico de incidência, Três Lagoas aparece com 51,9 casos para cada cem mil habitantes.

Dados da Secretaria de Estado de Saúde revelam, por exemplo, que a preocupação neste momento é, principalmente, com municípios de pequena população. Quatro dos cinco municípios com maior incidência de contaminação têm uma população pequena, fator que deveria contribuir para diminuir o risco da chegada do vírus, mas não é o que está acontecendo.

A pasta justifica que dois fatores podem estar contribuindo para o aumento de casos de coronavírus em cidades cuja população não chega nem a 15 mil habitantes: a redução sem necessidade do isolamento social e a vinda de pessoas de outros Estados.

Quais são?

Guia Lopes da Laguna tem incidência de 121,3 e é o município com maior incidência da doença. Sonora, onde a população é de apenas 11,8 mil habitantes, tem a incidência é de 67,4 casos para cada cem mil habitantes. Em terceiro lugar neste ranking comparativo está Brasilândia, com incidência de 59 casos/100 mil habitantes, e na sequência Batayporã, cuja incidência é de 53 casos.

Três Lagoas aparece em quinta lugar na lista.

Para o titular da pasta da Saúde, Geraldo Resende, a conscientização em relação ao atual momento é altamente relevante e necessária. “Não é hora de fazer aglomeração, festa, reunião com pessoas de outros estados, porque isso pode ocasionar contaminação. Em Guia Lopes, os casos aconteceram em local de trabalho e todo encaminhamento está sendo feito no que diz respeito a testagem”.

Em Campo Grande, que concentra 40% da população do Estado, a incidência é de 16,6 casos para cada cem mil habitantes.