COVID-19 Três Lagoas é ‘bandeira vermelha’ no mapa de contamitação Mapa Situacional do risco de contaminação do novo coronavírus aponta aumento dos casos na maioria das cidades

18 JUL 2020 - 10h:05 Por Tatiane Simon

A curva de contaminação do novo coronavírus cresce expressivamente a cada dia em Três Lagoas. Novas confirmações de moradores infectados são apontadas diariamente nos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A pandemia da Covid-19 tem ganhado tanta força nas últimas semanas que fez com que Três Lagoas entrasse na lista dos municípios de alto risco de contaminação do vírus no mapeamento feito pelo Governo do Estado.

Na bandeira vermelha, Três Lagoas configura ao lado de outros 58 municípios. No mapeamento, todas as cidades de Mato Grosso do Sul entram na bandeiras de alerta. Nenhum município, por enquanto, atende aos critérios para ocupar os graus baixo e tolerável.

Segundo o presidente do Conselho e Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o primeiro relatório situacional aprovado pelos membros do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), divulgado nesta semana, tem como objetivo estruturar um método baseado em dados, informações e indicadores capazes de nortear os agentes públicos a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19.

Os relatórios serão enviados aos prefeitos semanalmente com detalhes da análise situacional, descrição dos indicadores e recomendações baseadas nos parâmetros da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS).

“Todas essas ações recomendadas são de responsabilidade conjunta com o estado. Nosso objetivo é subsidiar os prefeitos na tomada de decisões, respeitando a autonomia dos municípios, sem nos eximir da responsabilidade de ações conjuntas”, declarou Riedel durante apresentação da live do Governo em uma rede social, na quinta-feira (16).

SUGERE

O Programa apresenta uma proposta de distribuição das atividades econômicas por faixa de risco, classificando os serviços em essenciais, não essenciais de baixo risco, não essenciais de médio risco, não essenciais de alto risco e não recomendados.

A bandeira vermelha, de grau alto, sugere que os municípios mantenham em funcionamento somente as atividades essenciais e as não essenciais de baixo risco, que são: representação comercial de todos os tipos; serviços de ambulantes; profissionais liberais não especificados em outras classificações e hotéis, motéis.

PICO

De acordo com previsões da Secretaria Estadual de Saúde, julho seria o mês de pico de contaminação do novo coronavírus. As previsões, anunciadas ainda em junho, estão se concretizando no Estado.

Em Três Lagoas, a pandemia também enfrenta a pior fase com maior número de infectados em relação aos meses anteriores.

Em números, o avanço da pandemia na cidade é observado com a crescente curva de contaminação. No dia 2 de julho, Três Lagoas alcançou a marca de 300 contaminados - três meses após o primeiro teste positivo.

No entanto, rapidamente, o município avança para a marca dos 500 casos. A primeira quinzena de julho contabilizou 176 confirmações. Índice superior ao registrado em todo o mês de junho.