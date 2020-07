PANDEMIA Três Lagoas é o 5º município de MS com mais casos de Covid-19 Município com mais casos confirmados no Estado é Campo Grande, com 3.391 registros

7 JUL 2020 - 11h:20 Por Tatiane Simon

Três Lagoas é o quinto município de Mato Grosso do Sul com mais casos confirmados de moradores contaminados pelo novo coronavírus. O município fica atrás da capital, Campo Grande, com a concentração de 3.391 casos.

São 318 pessoas que tiveram a Covid-19, em Três Lagoas. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, há 76 pessoas em tratamento.

No ranking, Campo Grande soma 3.391 casos confirmados do novo coronavírus. Na sequência, Dourados com 3.095; Corumbá com 415, Rio Brilhante com 408 e Três Lagoas com 318 confirmações.

No Estado, 128 pessoas morreram pela Covid-19.