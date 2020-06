PANDEMIA Três Lagoas é o quarto município de MS com mais casos de Covid-19 Município com mais casos confirmados no Estado é Dourados, com 339 registros

2 JUN 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Três Lagoas é o quarto município de Mato Grosso do Sul com mais casos confirmados de moradores contaminados pelo novo coronavírus. O Estado contabiliza, até o momento, 1.646 diagnósticos positivos. Desse total, 147 foram confirmados em Três Lagoas, com a concentração de 8,9% dos casos confirmados no Estado.

Os três municípios com mais vítimas do coronavírus são, em primeiro lugar, Dourados, com 339 casos. Depois, Campo Grande, com 317, e, em terceiro lugar, Guia Lopes da Laguna, com 234 confirmações.

São 32 pessoas em tratamento contra a Covid-19, em Três Lagoas. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 110 dos 147 contaminados já estão recuperados. Trinta estão cumprindo a quarentena em casa, em isolamento domiciliar, e outras duas pacientes estão internadas em leitos clínicos.

No Estado, 20 pessoas morreram pela Covid-19. Cinco delas eram residentes de Três Lagoas.