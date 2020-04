CONFIRMADOS Três Lagoas é o segundo município de MS com mais casos de Covid-19 Município com mais casos confirmados no Estado é Campo Grande, com 61 registros

15 ABR 2020 - 15h:30 Por Tatiane Simon

Três Lagoas é o segundo município de Mato Grosso do Sul com mais casos confirmados de moradores contaminados pelo novo coronavírus. Só fica atrás da capital, Campo Grande, com a concentração de 50,4% dos casos confirmados no Estado.

São 11 pessoas em tratamento contra a Covid-19, em Três Lagoas. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, um dos 11 já está curado e os outros 10 estão cumprindo a quarentena em casa, em isolamento domiciliar. Isso indica que o quadro clínico dos infectados é considerado estável e que não precisam de internação hospitalar.

Em Campo Grande, 61 pessoas contraíram o novo coronavírus desde o início da pandemia. O primeiro caso em Três Lagoas foi no dia 1º de abril.

Os primeiros infectados foram registrados na capital e somente a partir do nono caso municípios do interior do Estado começaram a contabilizar. Primeiro foi Sidrolândia em 17 de março. Na sequência, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Batayporã, Dourados e Três Lagoas.

No ranking, Campo Grande soma 61 casos confirmados do novo coronavírus. Três Lagoas, com 11 registros. Depois, Nova Andradina com 10, Dourados e Sonora com 9 casos. Batayporã e Chapadão do Sul com 6 e Paranaíba com 2 casos. Os municípios de Alcinópolis, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso e Sodrolândia registram somente 1 caso, até o momento.

No Estado, quatro pessoas morreram pela Covid-19.