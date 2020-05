BALANÇA COMERCIAL Três Lagoas é responsável por 44% de toda exportação de MS Principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul continua sendo a China

16 MAI 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

A celulose produzida nas fábricas de Três Lagoas continua sustentando a balança comercial de Mato Grosso do Sul. No primeiro quadrimestre deste ano, a principal matéria prima produzida nas unidades no município foi responsável por 33,99% de toda a exportação de Mato Grosso do Sul, em termos do valor, porém apresentou uma diminuição de 15,52% em relação ao mesmo período no ano passado. Em relação ao volume exportado, houve aumento de 3,70%, na comparação com o primeiro quadrimestre de 2019.

Mato Grosso do Sul vendeu UU$ 588 milhões em celulose de janeiro a abril deste ano, totalizando 1.497.991 de toneladas do produto vendido. No mesmo período do ano passado, a venda do produto rendeu ao Estado, UU$ 696 milhões, totalizando 1.444.502 de toneladas exportadas.

Contabilizando a venda de outros produtos, Três Lagoas foi responsável por 44,57% de todas as vendas externas de MS no primeiro quadrimestre deste ano.

O principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, em especial da celulose, continua sendo a China, uma grande parceira comercial do Estado.

O segundo produto mais vendido no Estado no primeiro quadrimestre deste ano foi a soja em grão, com 30,29% de participação, com queda em termos de valor de 0,36% em relação a janeiro a abril de 2019. Em termos de volume, houve aumento de 5,53.

Os dados do comércio exterior do Estado no primeiro quadrimestre de 2020 apresentam um superávit na balança comercial de Mato Grosso do Sul, alcançando cerca de US$ 979 milhões, valor 2,55% superior ao mesmo período de 2019.