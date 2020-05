CORREDOR Três Lagoas é uma das principais rotas do tráfico Uma tonelada de maconha e cocaína foi apreendida na cidade

24 MAI 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

Somente neste ano, uma tonelada de drogas – maconha e cocaína – foi apreendida em Três Lagoas. Os entorpecentes estão avaliados em mais de R$ 1 milhão e foram flagrados escondidos em fundos falsos de veículos, tanques de combustíveis e, até mesmo, dentro de sacos de ração. As apreensões foram feitas pelas polícias Federal, Militar, Civil e Rodoviária Federal.

A quantidade aumenta a cada dia. Para se ter uma ideia, em apenas uma semana, seis motoristas foram abordados transportando 200 quilos de drogas. A proximidade com as divisas de estados faz Três Lagoas ser considerada uma rota do tráfico em Mato Grosso do Sul. Carros carregados em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e em Dourados, são constantemente abordados. A BR-262 também é um corredor do tráfico, ligando Três Lagoas a São Paulo.

Aqui também é rota para o Rio de Janeiro, Nordeste e Minas Gerais. Mais do que rota aqui é um ‘entreposto’, ou seja, a droga vem do exterior até Três Lagoas e quando chega é distribuída para várias cidades vizinhas. O transporte, na maioria dos casos, é por veículo”, observou o delegado da Polícia Federal, Nivaldo Lopes. Ao menos 43 pessoas foram presas por tráfico de drogas em 2020. No ano anterior foram apreendidos 3,5 toneladas de entorpecentes na cidade.