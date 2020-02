SAúDE Três Lagoas enfrenta novo risco de surto de dengue Janeiro encerrou com 160 casos confirmados e 692 notificados da doença

6 FEV 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Com 160 casos de dengue confirmados no primeiro mês de 2020, Três Lagoas enfrenta risco de surto. Segundo o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira, alguns bairros já estão em situação de surto e que podem avançar para outras regiões da cidade. A situação coloca a saúde pública em alerta. Medidas de enfretamento ao Aedes aegypti vêm sendo tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Foram 692 ocorrências notificadas e 160 confirmadas. O bairro Vila Nova é o que apresenta mais incidência da doença. Na sequência aparecem Interlagos, Jardim Alvorada, Santa Rita e Vila Piloto. "Se a situação de surto avançar para outros bairros, Três Lagoas volta a enfrentar uma epidemia da doença. É possível que isso ocorra nos próximos meses, por isso, o combate agora é tão necessário", explica Ferreira.