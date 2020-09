METEOROLOGIA Três Lagoas entra no alerta vermelho e terça será de calor e ar seco A cor vermelha do alerta é categorizado pelo Inmet como uma situação meteorológica de grande perigo

15 SET 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

A massa de ar quente e seco continua predominante em Três Lagoas. Devido a isso, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) emitiu alerta para risco de umidade muito baixa, oscilando entre 12 e 20%.

Além disso, por causa da onda de calor, que atinge Mato Grosso do Sul desde sexta-feira (11) e que só deve amenizar no próximo fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para 31 cidades de Mato Grosso do Sul - incluindo Três Lagoas - situadas nas regiões central, leste, norte e oeste. A cor vermelha do alerta é categorizado pelo Inmet como uma situação meteorológica de grande perigo.

A diferença do clima dos últimos dias em relação a esta terça-feira é o aumento de rajadas de vento, mais fortes. Devido a atuação da massa de ar seco e quente, será mais um dia com grande amplitude térmica com a mínima estimada em 18°C e a máxima podendo passar dos 40°C na parte norte do Estado.

Conforme prognóstico dos institutos de meteorologia para o mês, as chuvas devem iniciar gradativamente com a chegada da primavera que começa no dia 22 de setembro. Antes disso é possível que ocorram pancadas de chuvas isoladas com baixos volumes a partir de sábado (19) na região centro-norte e leste do Estado.

Para hoje, os termômetros vão ficar entre os 35°C e os 15°C.

Região

Dia quente em Água Clara com registro de mínima de 24°C e a máxima de 34°C.

Chuva em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 24°C e a máxima de 36°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, a temperatura fica entre 23°C e 35°C.

Em Inocência os termômetros variam de 23°C a 36°C.