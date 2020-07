€ENTRE A CRUZ E A ESPADA€ Três Lagoas está no fogo cruzado da covid-19 MS vive a pior fase da pandemia, do outro lado do rio, SP registra 287 novos óbitos

31 JUL 2020 - 15h:13 Por Israel Espíndola

Barreira sanitária permanece na divisa entre MS e SP, na orientação dos condutores Nesta sexta-feira (31), a Capital de Mato Grosso do Sul registrou 10 mortes provocada pela pandemia, entre os falecidos não há distinção de idade e sexo, são homens e mulheres de diversas idades. Entre às vítimas apenas 1 pessoa não relatou comorbidades que pudessem piorar o quadro. O Estado está vivendo a pior fase da pandemia, o momento requer vigilância, redução das atividades de risco e celeridade na adoção das medidas”, enfatizou o secretário de Governo, Eduardo Riedel. O secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, também destacou a importância do Programa: "Precisamos cessar o crescimento da doença por meio do monitoramento dos contatos dos casos confirmados e medidas de isolamento social, neste sentido o Prosseguir colabora por estabelecer esses critérios", completou. Três Lagoas, se manteve no grau de risco médio, mas não é momento de afrouxar isso porque no estado de São Paulo nas últimas 24 horas, contabilizou 13.298 novos casos e 287 novos óbitos provocados pelo novo coronavírus. Com isso, o estado chegou hoje (31) à soma de 542.304 casos confirmados e 22.997 mortes pelo vírus desde o início da pandemia. Há 5.509 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 7.765 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 64%, enquanto na Grande São Paulo ela é de 62,1%.

Deixe seu Comentário