BALANÇA COMERCIAL Três Lagoas exportou 468 mil toneladas de celulose em janeiro Diferente das demais commodities, o desempenho da celulose não é sazonal e mantém estabilidade de exportações

8 FEV 2020 - 07h:15 Por Ana Cristina Santos

A celulose se manteve como principal produto exportado em Mato Grosso do Sul em janeiro deste ano, com aumento no volume exportado, atingindo 468 mil toneladas no primeiro mês de 2020. Por ser a detentora da instalação das duas fábricas de celulose, Três Lagoas é responsável por mais da metade de toda a exportação de Mato Grosso do Sul, liderando com folga o ranking de vendas para o mercado externo.

Diferente das demais commodities da balança comercial, o desempenho da celulose não é sazonal, mantendo estabilidade de exportações durante todo o ano. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, compilados na Carta Conjuntura da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Estado.

Em janeiro de 2020, as exportações de Mato Grosso do Sul somaram US$ 147 milhões. Apesar do superávit da balança comercial, o resultado é 19,1% menor que no mesmo período de 2019, quando o saldo foi de US$ 182 milhões.

O destaque da balança comercial de janeiro ficou a cargo das proteínas animais. As exportações de carne bovina cresceram 29,8% em relação ao ano passado, decorrente de aumento da demanda internacional, que refletiu no preço da arroba e ao consumidor. Em relação as carnes de aves as exportações cresceram 58% em janeiro.

Outra surpresa para o primeiro mês do ano foi a venda de minério de ferro ao mercado externo, crescendo 22%, caminhando na contramão do ano passado. “Mato Grosso do Sul inicia 2020 focado nas pautas tradicionais de produtos, e é importante destacar que todo o investimento que tem sido feito na industrialização e geração de empregos do Estado, visa a exportação de produtos processados, que agregam valores aos nossos produtos”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Os países asiáticos se destacaram como os principais parceiros comerciais de Mato Grosso do Sul, tendo a China como o principal comprador de produtos, com aumento de 44,2% em relação ao ano passado.