COVID-19 Três Lagoas faz nova desinfecção de calçadas em combate à disseminação do coronavírus Solução utilizada é à base de água e hipoclorito de cálcio

30 MAR 2020 - 08h:15 Por Tatiane Simon

O serviço de desinfecção das vias e calçadas de Três Lagoas em combate à disseminação do novo coronavírus continua no município. Nesta segunda-feira (30), o trabalho será feito nas proximidades do prédio da Prefeitura de Três Lagoas. Os dois presídios e o prédio do IST/Aids também devem receber a ação de desinfecção hoje.

A pulverização visa diminuir o risco de contaminação. A mistura é à base de água e hipoclorito de cálcio.

A desinfecção de ruas e calçadas é uma ação entre a Prefeitura de Três Lagoas e a concessionária de água Sanesul em parceria com uma empresa privada. Na semana passada, ruas de hospitais, postos de saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h) e supermercados receberam o serviço.

ALERTA

O Setor de Vigilância Sanitária orienta que a população evite estacionar veículos próximo as calçadas das UPA, do hospital e supermercados, pois o produto utilizado tem ação alvejante e pode vir a danificar os mesmos.

Os próximos locais a serem sanitizados serão ainda anunciados para evitar qualquer transtorno aos usuários.