EFEITO COVID-19 Três Lagoas fecha 1,2 mil postos de trabalho em dois meses Coronacrise provoca o fechamento de quase sete mil vagas em Mato Grosso do Sul

28 MAI 2020 - 07h:15 Por Ana Cristina Santos

O impacto da pandemia do novo Coronavírus sobre a atividade produtiva provocou reflexos na economia e geração de empregos. No Brasil, mais de um milhão de vagas de trabalho com carteira assinada entre os meses de março e abril foram fechadas.

Em Mato Grosso do Sul, no mês passado foram fechados 6,9 mil postos e trabalho. Ainda assim, no acumulado do ano, de janeiro a abril, o Estado acumula saldo positivo com 734 novos empregos criados no quadrimestre. Mas, com o início da pandemia, a partir do final de março, Mato Grosso do Sul também sentiu os reflexos e apresentou queda significativa na geração de empregos.

Três Lagoas, em março e abril, fechou 1,2 mil postos de trabalho com carteira assinada. Somente em abril, 889 trabalhadores foram demitidos. Em março, 317. O município começou janeiro com saldo positivo de 68 novas vagas abertas. Em fevereiro, foram 518 novos postos de trabalho criado, mas a partir da pandemia, os reflexos negativos na geração de empregos foram inevitáveis também no município.

Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (27), pelo Ministério da Economia.