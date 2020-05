CORONAVÍRUS Três Lagoas fica 24h sem registrar novo caso de Covid-19 e chega em 43 recuperados Até o momento, 384 testes foram realizados em Três Lagoas com 67 confirmações

7 MAI 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Boletim epidemiológico, divulgado na noite desta quarta-feira (6) pela Secretaria Municipal de Saúde, aponta que Três Lagoas ficou 24 horas sem registrar nenhum novo caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus. O município mantém o total de 67 infectados.

Mais 8 pessoas já estão recuperadas, após cumprir o período de isolamento e não apresentar mais sintomas da doença. O total de recuperados chegou a 43.

Até agora, 3 pessoas estão em leitos clínicos, sendo 1 caso confirmado e 2 suspeitos. Outros 2 pacientes estão na UTI, mas não são moradores de Três Lagoas.

Os dois pacientes suspeitos internados na UTI são dos municípios de Brasilândia e Santa Rita do Pardo. Eles vieram para Três Lagoas por necessidade, porém a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) que fará o remanejamento para as cidades de referência que atende aos Município citados, conforme a pactuação firmada pela Comissão Intergestora Bipartite (CIB), onde definiu que Três Lagoas atenderá apenas pacientes de Água Clara e Selvíria no que se trata de leitos de UTI para Covid-19.

Até o momento, 384 testes foram realizados em Três Lagoas, sendo 67 confirmados, 289 descartados, 26 em investigação e 02 excluídos.