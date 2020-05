CORONAVÍRUS Três Lagoas fica 24h sem registrar novo caso de Covid-19 e mantém 84 confirmações Até o momento, 510 testes foram realizados em Três Lagoas

14 MAI 2020 - 09h:20 Por Tatiane Simon

Três Lagoas completou 24 horas sem registrar nenhum novo caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus. A última divulgação de novos pacientes com Covid-19 foi às 8h16 de ontem. Desde então, mais nenhum morador foi diagnosticado com a doença no município.

Boletim epidemiológico, divulgado na noite desta quarta-feira (13) pela Secretaria Municipal de Saúde, aponta que Três Lagoas tem o total de 84 infectados e esse número se mantém até o momento.

Mais quatro pessoas já estão recuperadas, após cumprir o período de isolamento e não apresentar mais sintomas da doença. O total de recuperados chegou a 56.

Até agora, cinco pessoas estão em leitos clínicos, sendo dois deles casos confirmados e três suspeitos.

Até o momento, 515 testes foram realizados em Três Lagoas, sendo 84 confirmados, 392 descartados e 38 em investigação.