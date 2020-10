BALANÇA COMERCIAL Três Lagoas foi o principal município exportador em setembro Exportações de MS somam 4,6 bilhões de dólares em setembro, com destaque para soja, celulose e açúcar

7 OUT 2020 - 14h:26 Por Ana Cristina Santos

As vendas externas dos produtos de Mato Grosso do Sul, em setembro, chegaram aos US$ 4,634 bilhões e tivemos um incremento de 35% no superávit em relação ao ano passado. Três Lagoas foi o principal município exportador, com 41,54% de participação nas exportações estaduais.

O principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul continua sendo a China com 49,14% de participação - alta de 32,87% em relação a 2019-.

As exportações de Mato Grosso do Sul no período de janeiro a setembro de 2020 somam US$ 4,634 bilhões, valor 14,27% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

O desempenho é impulsionado pelas operações de soja, decorrente dos preços em dólar no mercado internacional e a desvalorização da moeda brasileira. Esse resultado fez com que o superavit na balança comercial sul-mato-grossense já alcance os US$ 3,214 bilhões, alta de 35,59% em relação aos nove primeiros meses de 2019.

“A soja impulsionou as exportações de Mato Grosso do Sul, com alta de 62,17%. Já a celulose, mesmo tendo apresentado queda de 13,95% em termos de valor, registrou uma alta de 9,6% no volume de produtos exportados”, destacou o Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Ainda de acordo com a balança comercial, a carne bovina registra estabilidade e as carnes de aves cresceram 12,46%. “Importante destacar o desempenho dos óleos e gorduras vegetais e animais, com alta de 140,37% e do açúcar, com mais de 258,15% de crescimento em relação ao ano passado, período em que houve problema no mercado internacional, mas agora tivemos essa recuperação. Outro produto que vem expandindo é o ferro-gusa e ferro-ligas, com alta de 355,19%”, acrescentou Verruck.