REFERêNCIA COMERCIAL Três Lagoas ganha grandes lojas âncoras Chegada de lojas âncoras possibilita aquecimento da economia e geração de empregos

5 MAR 2020 - 11h:17 Por Ana Cristina Santos

Os consumidores de Três Lagoas e região passaram a ter mais opções de compras, com a chegada de grandes lojas âncoras.

A cidade passou a ser referência na região com a instalação de lojas de renome. Nesta quinta-feira (5), por exemplo, a Riachuelo, uma das grandes lojas de departamento do Brasil, abriu as portas no shopping center, que já conta com muitas opções para compras.

Antes, os três-lagoenses precisavam se deslocar para cidades mais distantes, como Araçatuba (SP), São José do Rio Preto (SP), entre outras cidades, agora não, o município passa a ser referência, como centro de compras.

A chegada de grandes lojas tem possibilitado, inclusive, o aquecimento da economia local, e a geração de empregos. Isso faz com que o dinheiro circule no próprio município.

Um supermercado que vai se instalar no shopping, por exemplo, vai abrir 160 vagas de emprego. As contratações, inclusive, já começaram.