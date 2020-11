COMÉRCIO Três Lagoas inova e cria 1º Esquenta Black Friday com semana de oferta Comércio varejista antecipa data e faz semana de desconto com intuito de não gerar aglomerações nas lojas

24 NOV 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Todo o varejo se prepara para a Black Friday na sexta-feira, dia 27 de novembro. A data é um evento típico nos Estados Unidos, mas já é um sucesso aqui no Brasil também. Comerciantes três-lagoenses também têm grandes expectativas com o evento, afinal de contas, desconto é tudo que consumidor quer... E vendas, é tudo que os lojistas desejam.

Mas na edição deste ano, tem a pandemia do novo coronavírus e como estratégia, os sindicatos do comércio e dos trabalhadores do comércio se uniram para criar o 1º Esquenta Black Friday Três Lagoas. O evento promete movimentar o varejo local a partir desta segunda-feira (23) até sábado (28). "Os descontos praticados hoje serão os mesmos até o final da semana. O intuito é que o consumidor não deixe para comprar somente na sexta e sim ao longo da semana. Com isso, evitamos aglomeração em frente e dentro das lojas", explica o presidente do Sindivarejo, Suedi Torres.