PANDEMIA Três Lagoas investiga duas mortes suspeitas de coronavírus Pandemia do novo coronavírus já atingiu mais de 1,2 mil moradores

27 AGO 2020 - 08h:05 Por Tatiane Simon

A Prefeitura de Três Lagoas investiga a morte de duas idosas, ambas de 70 anos, por suspeita do novo coronavírus. Os óbitos ocorreram em 25 e 26 de agosto. As amostras dos materiais foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen), de Campo Grande, e o município aguarda os resultados. A informação aparece no Boletim Epidemiológico Covid-19 desta quarta-feira (26).

O documento também cita que mais 31 casos foram confirmados como positivos. Um caso confirmado anteriormente foi excluído por não ser do município de Três Lagoas. Com isso, o município soma 1.203 confirmações com 366 casos ativos.

Outras 34 pessoas finalizaram a quarentena, não apresentam sintomas e foram consideradas recuperadas da doença e já 818 recuperados.

No hospital estão 19 pessoas, sendo que 17 delas são pacientes com diagnóstico positivo para a Covid-19. Doze pessoas estão internadas na UTI e as demais em leitos de enfermaria.