SAúDE Três Lagoas irá receber lote de cloroquina para tratamento de casos mais graves da Covid-19 Ao todo, 12 municípios de MS devem receber nos próximos dias os comprimidos de cloroquina

9 ABR 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Tres Lagoas e mais 11 municípios de Mato Grosso do Sul devem receber nos próximos dias os comprimidos de cloroquina enviados pelo Ministério da Saúde ao governo do Estado. O medicamente deverá ser usado nos casos mais graves de Covid-19.

Em Três Lagoas, o uso do medicamento será administrado por médicos do Hospital Auxiliadora. A Secretaria de Estado de Saúde ainda não tem definido um número de quantas unidades do remédio vem para o município. A informação, é até o momento, é a de que ao todo, 5 mil medicamentos serão distribuídos, segundo o secretario da pasta, Geraldo Resende. Em nota ele disse ainda que “de forma equilibrada e transparente fizemos a divisão do medicamento por número de habitantes de cada cidade”.

O protocolo prevê cinco dias de tratamento e é indicado apenas para pacientes hospitalizados. Além de Três Lagoas, os municípios que irão receber o medicamento são: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Sidrolândia.

A iniciativa do Ministério da Saúde toma como base estudos promissores com o medicamento, mas ressalta que ainda não há evidências científicas suficientes que comprovem a eficácia para casos de coronavírus. É importante lembrar que a cloroquina e hidroxicloroquina irão complementar todos os outros suportes utilizados no tratamento do paciente no brasil, como assistência ventilatória e medicações para os sintomas como febre e mal-estar. Tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina não são indicadas para prevenir a doença e nem tratar casos leves.