AUXÍLIO Três Lagoas já recebeu R$ 14,7 milhões para combate à Covid-19 Município é o terceiro do Estado que mais recebeu recursos para combate ao novo Coronavírus

21 JUL 2020 - 11h:29 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta segunda-feira (20) a lista com os recursos estaduais e federais disponibilizados para Mato Grosso do Sul no combate ao novo Coronavírus.

Três Lagoas, de acordo com a publicação, recebeu R$ 14,7 milhões, a terceira cidade do Estado na lista dos municípios que mais receberam recursos para o combate a Covid-19. Campo Grande recebeu R$ 89 milhões, seguida por Dourados, com R$ 19,5 milhões.

Ao todo, os municípios de Mato Grosso do Sul receberam R$ 268.169.835, sendo R$ 7.896.200,49 da Portaria 480, do dia 23 de março; R$ 48.630.905,82 da Portaria 774; R$ 19.923.500 de emendas parlamentares e R$ 191.719.229 da Portaria 1.666.