SAúDE Três Lagoas lança Campanha Nacional de Multivacinação A prioridade será a prevenção do sarampo e da poliomielite

9 OUT 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

O governo federal lançou nesta semana a Campanha Nacional de Multivacinação e tambem a de Vacinação contra a Poliomielite. A ação tem foco na atualização das cadernetas de crianças e adolescentes.

Para Três Lagoas a expectativa é de que, pelo menos, 6 mil crianças sejam imunizadas, segundo a coordenadora do Setor de Imunização.

O público-alvo da campanha contra poliomielite são crianças de 1 ano a menores de 5 anos, que devem receber a Vacina Oral de Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses da Vacina Inativada de Poliomielite (VIP), do esquema básico de vacinação. Crianças menores de 1 ano (de 29 dias até 11 meses) deverão ser vacinadas seletivamente com a VIP, conforme as indicações do calendário nacional de vacinação.