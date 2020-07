EM CASA Três Lagoas melhora taxa de isolamento social no domingo e sai da faixa laranja Levantamento indica que 47% dos três-lagoenses ficaram em casa no domingo

6 JUL 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

A taxa de isolamento social em Três Lagoas ficou em 47% neste domingo (5), segundo dados do governo do Estado. O índice ainda está bem abaixo do preconizado pelas autoridade sanitárias, mas representa avanço na cidade.

O município, que seguia há semanas na faixa laranja e não alcançava a marca dos 40%, entrou na faixa amarela neste domingo. No sábado (4), no entanto, somente 39% dos moradores cumpriram com a recomendação e ficaram em casa.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é uma taxa de isolamento de 70%.

Três Lagoas tem, até o momento, 316 casos confirmados de contaminação e sete mortes.