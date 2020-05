CORONAVÍRUS Três Lagoas monitora 19 moradores com suspeita de Covid-19 Ao todo, município contabiliza 65 casos confirmados e 399 notificados

5 MAI 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas monitora 19 moradores que apresentaram sintomas da Covid-19. Dezesseis exames foram enviados para o Laboratório Central (Lacen-MS), em Campo Grande. Outros três fizeram a coleta do exame no Drive Thru, no Corpo de Bombeiros.

Mato Grosso do Sul monitora 50 casos suspeitos da doença.

Até o momento, o município soma 65 casos confirmados. Ao todo, Três Lagoas tem 399 casos notificados e 315 testaram negativo para Covid-19. Município também contabiliza três mortes pela doença.

Os casos mais recentes confirmados pelo boletim epidemiológico foram informados no domingo (3). Ontem, nenhum caso positivo foi registrado. As vítimas são dois homens, um de 35 e outro de 39 anos. Ambos tiveram contato com pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e estão em isolamento domiciliar.